Общество

MosTimesС 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

Красная весна01:48

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан

Эхо Москвывчера в 19:05

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°30 января в 08:13

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
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