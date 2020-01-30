Общество
MosTimesС 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%
С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.
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В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан
Эхо Москвывчера в 19:05
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме
MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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