С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Здоровье Первые признаки рака кишечника назвали врачи Колоректальный рак возникает у людей старше 50 лет с генетической предрасположенностью, диабетом и хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Авто Toyota собирается выпустить «заряженную» Supra Как сообщает издание Best Car Web со ссылкой на собственные источники в Toyota, японцы могут выпустить «заряженную» Supra GRMN в течение 2020 года.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.

Общество ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.