С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

Политика Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».

Общество AliExpress попросил покупателей отменить заказы из-за коронавируса Продавцы китайской онлайн-площадки AliExpress начали просить своих покупателей отменить заказы, сделанные в 2020 году, так как опасаются, что не смогут их доставить из-за продления новогодних каникул в связи с коронавирусом.

Хоккей Овечкин признан первой звездой января в НХЛ Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам января 2020 года.

Экономика Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политика Эксперт заявил, что Лукашенко пытался шантажировать Путина ради нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Общество ВОЗ признала, что посылки из Китая безопасны По последним исследованиям, коронавирусы долго не живут на таких объектах, как посылки и письма,- написали представители ВОЗ Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявляла о том, что получать посылки, мелкие пакеты и письма из Китая совершенно безопасно.

Наука Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.

Политика Мишустин назначил Пака первым заместителем главы Минкомсвязи Первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначен Олег Пак, который ранее занимал должность заместителя министра Минкомсвязи.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Армия и оружие Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17 Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

Культура Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.