Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР). Увеличение коснется выплат разным категориям получателей.

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

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