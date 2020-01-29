Общество

Российская газетаРоссийская газетаС 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР). Увеличение коснется выплат разным категориям получателей.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

REGNUMвчера в 22:49

В феврале на 3% вырастут соцвыплаты и пособия россиян

АБН02:32

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru01:11

Социальные выплаты и пособия россиянам вырастут с 1 февраля

URA.Ru02:43

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газетавчера в 21:00

Социальные выплаты и пособия вырастут с февраля – СМИ

Москва 24вчера в 05:53

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

Известиявчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM вчера в 10:49
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Общество

В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса

Lenta.ru 02:38
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Газета.Ru вчера в 19:04
Энергетика

В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
REGNUM 00:11
Политика

В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой

В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Военное обозрение вчера в 22:28
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Взгляд.ру вчера в 02:16
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Авто

Nissan выпустит новый компактный кроссовер

Первое изображение нового бюджетного паркетника японской марки показали на сегодняшней пресс-конференции компании, посвященной будущему брендов Nissan и Datsun в Индии.
Автоновости дня 27 января в 10:55
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных

Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
ФАН вчера в 22:13
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН вчера в 00:34
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа

Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Экономика сегодня 02:27
Общество

На Украине без света из-за непогоды остались 400 населенных пунктов

397 населенных пунктов на Украине 30 января остались без света из-за непогоды, сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.
Аргументы и Факты 02:41
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Экономика

«Обувь России» в 2019 году увеличила выручку на 18%

Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в 2019 году увеличила консолидированную выручку на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,622 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ 01:58
Космос

Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой

3DNews 28 января в 02:42
Здоровье

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:06
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom вчера в 01:17
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Гаджеты

Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав

Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому университету (Caltech) за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных.
Ведомости вчера в 22:39
Происшествия

В Твери арестованы трое высокопоставленных сотрудников МЧС

ГТРК Тверь 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное