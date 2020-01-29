Общество
Российская газетаС 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР). Увеличение коснется выплат разным категориям получателей.
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Энергетика
В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Nissan выпустит новый компактный кроссовер
Первое изображение нового бюджетного паркетника японской марки показали на сегодняшней пресс-конференции компании, посвященной будущему брендов Nissan и Datsun в Индии.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество
Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных
Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа
Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Общество
На Украине без света из-за непогоды остались 400 населенных пунктов
397 населенных пунктов на Украине 30 января остались без света из-за непогоды, сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Экономика
«Обувь России» в 2019 году увеличила выручку на 18%
Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в 2019 году увеличила консолидированную выручку на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,622 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Космос
Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой
Здоровье
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Гаджеты
Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав
Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Калифорнийскому технологическому университету (Caltech) за нарушение четырех его патентов на технологии, связанные с беспроводной передачей данных.