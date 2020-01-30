Общество
REGNUMС 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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В Тибетском автономном районе Китая зафиксировали первый подтвержденный случай заражения новым типом коронавируса.
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В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
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"Норникель", крупнейший производитель палладия с долей рынка более 40%, планирует предпринять шаги, чтобы сгладить опасения дефицита на этом рынке, заявил в интервью агентству Bloomberg директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин.
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