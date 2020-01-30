Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Происшествия СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.

Происшествия Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Политика Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Происшествия В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Завтра состоится представление врио главы Чувашии Церемония пройдет в доме правительства Завтра, 30 января, в большом зале дома правительства состоится церемония представления исполняющего обязанности главы Чувашии.

Политика Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Политика В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.

Экономика Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.

Экономика «Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке "Норникель", крупнейший производитель палладия с долей рынка более 40%, планирует предпринять шаги, чтобы сгладить опасения дефицита на этом рынке, заявил в интервью агентству Bloomberg директор департамента маркетинга "Норникеля" Антон Берлин.

Гаджеты Apple выписали гигантский штраф Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.

Происшествия Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».