Общество

Российская газетаРоссийская газетаС 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР). Увеличение коснется выплат разным категориям получателей.
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

REGNUMвчера в 22:49

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газетавчера в 21:00

С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и пособия

Онлайн Тамбов.рувчера в 07:58

В феврале социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

Омскрегионвчера в 07:35

С февраля 2020 года в России вырастут социальные выплаты и пособия

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Социальные выплаты и пособия вырастут с февраля – СМИ

Москва 24вчера в 05:53

Социальные выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%

Известиявчера в 05:03
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Баскетбол

Овечкин прокомментировал свой выход на лед под номером Брайанта

Газета.Ru 00:33
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят американскую «сделку века» в Москве

Как заявил, пресс-секретарь российского президента, Кремль рассчитывает во время переговоров Путина и Нетаньяху получить «из первых рук» информацию о деталях «сделки века».
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Политика

Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Lenta.ru 01:22
Здоровье

Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Будущее России. Национальные проекты 28 января в 10:39
Происшествия

Подмосковного полицейского заподозрили в закладке наркотиков

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, полицейский работал на железнодорожной станции Москва – Белорусская.
Говорит Москва 01:13
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик вчера в 02:35
Наука

У человека в крови обнаружены дышащие митохондрии

МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru вчера в 06:17
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Политика

Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти

По мнению эксперта, транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 16:29
Футбол

Жена Кокорина рассказала о будущем футболиста

Футболист Александр Кокорин заявил, что он пропустит второй сбор основной команды «Зенит».
ФАН 28 января в 08:36
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru вчера в 05:19
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Гаджеты

Суд обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд за нарушение патентных прав

Суд Лос-Анджелеса обязал Apple и Broadcom выплатить $1,1 млрд Университету Калифорнии за нарушение использования четырех патентов по его технологии Wi-Fi, сообщило агентство AFP.
Коммерсантъ 00:53
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru вчера в 12:59
Футбол

Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»

Газета.Ru вчера в 14:51
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Общество

В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону

Сибкрай.ru вчера в 13:00
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН вчера в 00:34
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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Космос

В Иране готовят полигон для старта спутника «Зафар»

Полигон для старта иранского орбитального спутника серии «Зафар» готовится в Иране, сообщил 27 января министр связи этой страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми в Twitter.
REGNUM 27 января в 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
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