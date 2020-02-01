Общество

Официальный сайт ЧереповцаОфициальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Российским ветеранам и инвалидам увеличили выплаты

Lenta.ruвчера в 16:06

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°30 января в 08:13

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14

С 1 февраля увеличатся выплаты для ветеранов и инвалидов

ФедералПресс28 января в 21:49

Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Армия и оружие

Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости вчера в 14:51
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Общество

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Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
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Армия и оружие

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
ТК Звезда вчера в 03:20
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Газета.Ru вчера в 18:04
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Общество

Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя

Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
РИА Новости 02:35
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
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Газета.Ru 30 января в 07:50
Происшествия

Найдено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге рабочего

В Санкт-Петербурге спасатели разбирают завалы после обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
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Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
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Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

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Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
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Онколог назвал доступные способы защиты от рака

Российский врач-онколог Алексей Мокроносов перечислил несложные способы защиты от появления злокачественной опухоли, которые доступны каждому.
Московский Комсомолец вчера в 08:57
Общество

Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары.
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На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

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Газета.Ru 30 января в 11:47
Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие

Минобороны: сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:33
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Названа дата окончательного голосования по импичменту Трампа

Финальное голосование в сенате по импичменту президента США Дональда Трампа состоится уже на следующей неделе.
Газета.Ru 01:48
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