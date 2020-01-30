Общество
Мой БрянскС 1 февраля вырастут выплаты для льготников
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
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Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме
MagadanMedia.ru28 января в 21:15
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан
Эхо Москвывчера в 19:05
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