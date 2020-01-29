Общество

Мой БрянскМой БрянскС 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

Красная весна01:48

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru30 января в 01:11

Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

Московский Комсомолец30 января в 03:02

Выплаты льготникам проиндексировали в России

РИАМОвчера в 17:00

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

REGNUM29 января в 22:49

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

РИА Новости 06:48
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Происшествия

В Новосибирске обрушилась крыша кафе

В Новосибирске обрушилась кровля в кафе над раздевалкой.
Коммерсантъ 17:19
Армия и оружие

Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
RT на русском 16:56
Армия и оружие

Чудо на Волге. Почему 77 лет назад СССР победил в Сталинградской битве

Аргументы и Факты 03:22
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

В результате ДТП водитель "Киа" погиб на месте, травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров автобуса, добавили в ГИБДД.
Интерфакс 16:32
Шоу-бизнес

Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
RuNews24.ru 12:02
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Космос

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
News.ru вчера в 10:18
Шоу-бизнес

«Она меня душила»: дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась.
РИА Новости 17:02
Общество

Китайский коронавирус добрался до России

Коронавирус подтвержден в двух регионах России Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.
Lenta.ru вчера в 08:07
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

Вести.Ru 11:52
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM 04:21
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Сахалин.Инфо 03:33
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия 30 января в 15:50
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Экспресс газета 04:38
Шоу-бизнес

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.
Вокруг ТВ 05:57
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК вчера в 14:42
Политика

К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
РБК 16:27
Политика

Власти Украины пообещали превратить Донбасс в «процветающий регион»

Украинская власть уже думает над тем, как восстановить Донбасс после войны и сделать его процветающим регионом, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью YouTube-каналу «KRYM - критическое мышление».
Московский Комсомолец 14:47
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Игромания.ру 30 января в 08:51
Шоу-бизнес

Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
ИнфоСМИ вчера в 13:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное