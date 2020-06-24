Коронавирус
Вести.RuС 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля 67 регионов страны будут готовы принимать туристов. Кроме того, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки в санаториях об отсутствии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ростуризм допустил отмену справок об отсутствии коронавируса для санаториев
Online47.ru23 июня в 18:24
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург 25 июня в 05:41
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM 25 июня в 05:28
Авто
Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne
Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат вчера в 06:59
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Армия и оружие
Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев
Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 23:37
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM вчера в 03:19
Общество
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord вчера в 08:33
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет вчера в 05:02
Здоровье
В Индии неспособную забеременеть женщину признали мужчиной
Жительница Индии, которая столкнулась с тем, что не могла забеременеть, оказалась мужчиной, пишет издание PTI.
Известия 00:23
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru 25 июня в 11:21
Здоровье
Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой
Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru вчера в 10:45
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета 25 июня в 04:57
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 25 июня в 05:33
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Политика
Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию
В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск вчера в 03:32
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело вчера в 01:20
Здоровье
Заболели 39, выздоровели 46: Новые данные о коронавирусе в Хакасии
На 26 июня в Хакасии выявлено 39 новых случаев коронавируса. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 1 — с признаками пневмонии.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:35
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета вчера в 03:37