Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля 67 регионов страны будут готовы принимать туристов. Кроме того, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки в санаториях об отсутствии коронавируса.

С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

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