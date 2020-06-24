Коронавирус

Вести.RuВести.RuС 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с 1 июля 67 регионов страны будут готовы принимать туристов. Кроме того, ведомство рассчитывает на отмену обязательной справки в санаториях об отсутствии коронавируса.
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Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят

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Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев

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В России могут отменить справку об отсутствии COVID-19 для санаториев

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Ростуризм допустил отмену справок об отсутствии коронавируса для санаториев

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Ростуризм сообщил о скорой отмене коронавирусных справок для санаториев

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С 1 июля 67 регионов России будут открыты для туристов

Вести.Ruвчера в 15:46
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Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Интерфакс вчера в 23:37
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM вчера в 03:19
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Общество

Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда

Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей вчера в 06:37
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord вчера в 08:33
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Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
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Жительница Индии, которая столкнулась с тем, что не могла забеременеть, оказалась мужчиной, пишет издание PTI.
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
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Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

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Газета.Ru 25 июня в 11:21
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Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой

Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
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Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
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Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
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Общество

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Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
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В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
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