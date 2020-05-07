Режим чрезвычайного положения и комендантский час в Грузии продлится до 22 мая. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, с 11 мая начнут открываться города, в которых из-за коронавируса были введены ограничения.

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