Общество

Ivbg.ruIvbg.ruС 1 июля Грузия откроет границы для иностранных туристов

Режим чрезвычайного положения и комендантский час в Грузии продлится до 22 мая. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, с 11 мая начнут открываться города, в которых из-за коронавируса были введены ограничения.
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Небо Грузии поэтапно откроется летом: переговоры с авиакомпаниями уже ведутся

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RT на русском06:45

Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля

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Общество

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Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ

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Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
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Экономика

Фондовая Америка торгуется на повышательном тренде

За последние семь недель общее число человек, которые обратились за пособием по безработице в США, достигло 33 млн, отмечает MarketWatch.
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Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
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Общество

Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня

Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
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Георгий Гахария
Грузинский политик
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