Авто
Тарантас НьюсРоссийских водителей с 1 июля ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
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Общество
Граждане не торопятся в фитнесс-центры
Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке
Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
Экономика
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета
Провести интернет в отдаленные районы Якутии предлагают за счет бюджета Глава Якутии Айсен Николаев предложил включить в госпрограмму развития Арктики расходы в размере 3,7 млрд руб. на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Усть-Нера—Черский.
Коммерсантъ 18:01
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Футбол
«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»
Евро-футбол.ру 18:08
Игры
Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего
Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.
Игромания.ру 12:30
Гаджеты
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в продаже
Цена монитора составляет 1600 долларов.
Megaobzor.com вчера в 10:38
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
Моя Москва.онлайн 06:15
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM 13:30
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Спорт
Игры для пользователей Xbox Live Gold в июле – Microsoft анонсировала новую раздачу
Компания Microsoft анонсировала июльскую подборку для пользователей Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.
Srnsk 15:23
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Предшественницей Примакова на должности главы Россотрудничества была Элеонора Митрофанова. Ее назначили на должность в 2017 году.
Телеканал Санкт-Петербург 08:52
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Футбол
Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 25 июня
В настоящее время известно о 29 футболистах РПЛ, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными.
Чемпионат 18:08
Футбол
Хавбек «Наполи» Кальехон может доиграть сезон бесплатно
Хавбек итальянского "Наполи" Хосе Кальехон может доиграть сезон в своей команде бесплатно. Об этом сообщает Calciomercato.it.
Газета.Ru 16:32
Экономика
Путин поручил поддержать проект технопарка легпрома в Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Ивановской области представить предложения по господдержке пилотного проекта создания на территории области технопарка, направленного на привлечение и развитие малых и средних предприятий легкой промышленности.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Футбол
Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси
Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.
Soccer.ru 14:57
Политика
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
Агентство Москва 13:44