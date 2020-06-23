Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсРоссийских водителей с 1 июля ждут три нововведения

С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
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С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила

Live2405:26

Названы нововведения, которые ждут российских автолюбителей с 1 июля

ФАНвчера в 22:29

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

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Названы нововведения, которые затронут автолюбителей в России с 1 июля

iReactor22 июня в 03:15

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

32CARS.ru21 июня в 23:49

Нововведения для российских водителей вступят в силу 1 июля

Новые автомобили21 июня в 23:42

С 1 июля российских водителей ждут три нововведения

Автоновости дня21 июня в 23:06
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Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
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Общество

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Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
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В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Футбол

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Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена

Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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