Июль 2020 года может принести некоторым категориям российских пенсионеров заметную денежную прибавку. Кроме того, депутаты готовы рассмотреть возможность восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам.

с чего всё началось

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту. С данного числа будет возобновлена индексация тем пенсионерам, которые продолжают свою трудовую деятельность.

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С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

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