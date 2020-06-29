Экономика
ТАССРежим самозанятых могут вводить все регионы
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.
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Как стать самозанятым: особенности нового налога, введенного в регионе
Московский Комсомолецвчера в 23:49
Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
Телеканал 360°29 июня в 05:00
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
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Lenta.ru 01:46
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Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона может оказаться во главе сборной Испании.
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Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
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По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
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РИА Новости вчера в 06:58
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
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Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
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Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались
Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
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Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили 29 июня в 05:51
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По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
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«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль вчера в 15:02
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании
Поединок состоялся на арене «Камп Ноу» и закончился результативной мировой со счетом 2:2.«Барселона» открыла счет в матче на 11-й минуте.
Vprognoze.ru 02:23
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Умерший в Задонске врач имел отрицательный текст на COVID-19
Результаты теста на коронавирусную инфекцию были отрицательные. В причинах смерти в настоящий момент разбираются специалисты.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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RT на русском 02:30
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«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru вчера в 08:30
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Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Гусь-Хрустальном
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Известия 01:40
Происшествия
В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом
Всего на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 5 985 пациентов с коронавирусом (включая 362 ребёнка), 3 496 человек выписаны.
REGNUM вчера в 00:09
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Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13