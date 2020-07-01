Общество
ИзвестияВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.
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Скончался актер Виктор Проскурин
Rambler News Service вчера в 08:04
Культура
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей
Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
Рифей-Пермь 01:18
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Единоборства
UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Скандальный схиигумен Сергий стал священником незаконно
Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) был возведен в сан незаконно, по неканоничному церковному правилу.
Екатеринбург Онлайн 00:10
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Поправки к Конституции поддержали 78% проголосовавших россиян
Внесение поправок в Конституции одобрили 78,03% проголосовавших россиян - таков результат по итогам обработки 99% протоколов.
Ридус вчера в 23:37
Энергетика
«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ
"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Клопс вчера в 10:06
Общество
8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию
По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело вчера в 05:45
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции
Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
Новые автомобили 00:33
Здоровье
В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов
К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Происшествия
Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
RuNews24.ru 30 июня в 18:39
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Финансы
ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей
Банк ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру "Открытия холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
ТАСС 01:21
Общество
Поправки в Конституцию России поддержали 65 процентов проголосовавших в Коми
Фото Ивана Федосеева и Виктора Бобыря, инфографика Избиркома Коми Одобрили поправки 65,08% участников голосования.
ИА БНК 00:35
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру вчера в 14:36