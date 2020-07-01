Общество

ИзвестияИзвестияВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Известиявчера в 19:06

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новостивчера в 10:52

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАСС30 июня в 17:11

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостейвчера в 03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 01:07

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ruвчера в 06:47

В Чеченской Республике тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%

Телекомпания Грозный29 июня в 05:00
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Скончался актер Виктор Проскурин

Rambler News Service вчера в 08:04
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Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

ODDS.ru вчера в 00:48
Общество

Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей

Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
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Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
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Скандальный схиигумен Сергий стал священником незаконно

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) был возведен в сан незаконно, по неканоничному церковному правилу.
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

В Хакасии явка на голосовании по поправкам превысила 50%

REGNUM 01:19
Общество

Поправки к Конституции поддержали 78% проголосовавших россиян

Внесение поправок в Конституции одобрили 78,03% проголосовавших россиян - таков результат по итогам обработки 99% протоколов.
Ридус вчера в 23:37
Энергетика

«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ

"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Клопс вчера в 10:06
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Общество

8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию

По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
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Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
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Армия и оружие

Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Военное дело вчера в 05:45
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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
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Общество

Большинство россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции

Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 20:32
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В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
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Политика

Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
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Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
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К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
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Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно

Коммерсантъ вчера в 18:00
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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В Черногории легализовали однополые браки

В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
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Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
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Происшествия

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Банк ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру "Открытия холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
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Поправки в Конституцию России поддержали 65 процентов проголосовавших в Коми

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По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

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