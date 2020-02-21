Экономика
ИА Клерк.РуС 1 июля отменяется декларация по УСН
Законопроект об отмене декларации по УСН прошел первое чтение в Госдуме. Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций. Считать налог им будет налоговая инспекция по данным контрольно-кассовой техники.
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Нижняя палата одобрила в первом чтении правительственный проект закона с поправками в Налоговый кодекс РФ, который отменит для упрощенцев с объектом «доходы» обязанность представлять декларации по УСН.Время Бухгалтера21 февраля в 02:43
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Применяющим «упрощёнку» организациям могут разрешить не подавать налоговую декларацию
Парламентская газета20 февраля в 07:09
С июля этого года упрощенцы больше не будут сдавать декларации по налогу
Время Бухгалтера21 февраля в 02:43
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