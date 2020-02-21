с чего всё началось

Законопроект об отмене декларации по УСН прошел первое чтение в Госдуме. Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций. Считать налог им будет налоговая инспекция по данным контрольно-кассовой техники.

С 1 июля отменяется декларация по УСН

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