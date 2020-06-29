Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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