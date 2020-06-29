Общество
Evo-rus.comС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Единоборства
UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове»
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".
Газета.Ru 01:25
Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Футбол
Сане проходит медосмотр перед трансфером в «Баварию»
Евро-футбол.ру 00:59
Армия и оружие
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников".
РИА Новости вчера в 21:19
Общество
В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Экономика
Греф предсказал рост цен на нефть и курса рубля
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года при условии, что ситуация с коронавирусом не обострится, можно ожидать резкий рост цен на нефть и курса рубля.
Lenta.ru 29 июня в 08:31
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Общество
Более 20 млн тестов на коронавирус провели в России
В России провели более 20 млн тестов на выявление коронавируса, из-за подозрения на COVID-19 в больницах находится 286 тыс. человек.
Московский Комсомолец 02:57
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Технологии
Российский прибор позволит проводить ИВЛ-терапию на дому
Известия вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Пугачева организовала сюрприз-пикник для Галкина
Примадонна организовала домашний пикник, гостями которого стала семья старшего брата Максима Галкина.
iReactor 02:31
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше
Evo-rus.com 30 июня в 10:54
Армия и оружие
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей
В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.
Коммерсантъ 00:39
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Народные новости 02:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 30 июня в 11:44
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Наука
Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН
Благодаря открытию ученые смогут понять кварки, которые являются фундаментальными частицами Стандартной модели Вселенной.
Evo-rus.com 01:53
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02