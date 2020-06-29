Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

РИА Новости30 июня в 17:52

Индексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России

ТАСС30 июня в 17:12

Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан

ВЕСТИ: Приморье29 июня в 00:32

С 1 июля возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

Афанасий-бизнес29 июня в 02:52

Кому повысят и пересчитают пенсии в июле и августе

ИА Север-пресс29 июня в 01:07

Приемным родителям возобновят индексацию пенсии

Российская газета29 июня в 12:08

Более 360 пенсионерам-опекунам в Карелии проиндексируют пенсии

Московский Комсомолец28 июня в 23:24
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Политика

Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
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Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
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Происшествия

Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой

Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Известия вчера в 18:31
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Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
13
Общество

В Омской области явка на 10:00 составила более 55%

REGNUM вчера в 01:32
47
Общество

ФСБ изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила у подпольных оружейников

ФСБ пресекла деятельность 13 оружейников, которые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия.
Коммерсантъ 03:25
Общество

В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса

Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
Live24 вчера в 02:48
Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
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Футбол

Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины.
Чемпионат 03:08
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Здоровье

В Сахалинской области за сутки выявили 29 случаев коронавируса

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Сахалинской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 человек.
RuNews24.ru 30 июня в 03:02
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Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Происшествия

За сутки в Петербурге провели 16,5 тыс. тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:18 — REGNUM В Петербурге обследовали на коронавирус 16 тыс. 426 человек за последние сутки.
REGNUM 03:18
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Общество

«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы

По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет».
Известия 01:29
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Культура

Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»

Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия 30 июня в 17:34
5,9K
Общество

В июне число больных коронавирусом в Красноярском крае удвоилось

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в июне заболели 4655 жителей Красноярского края – то есть больше половины от всех больных, о которых известно сегодня.
ИА 1-Line 03:19
Шоу-бизнес

Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске

Gazeta.SPb 03:02
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Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
1
Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Политика

МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений

Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
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Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика вчера в 05:16
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Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
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Как работают Яндекс.Новости?
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