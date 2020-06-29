Общество
Evo-rus.comС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Здоровье
За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Спорт
ВФЛА не смогла получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа
"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", — говорится в заявлении World Athletics.
Реальное время 01:25
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ 29 июня в 09:05
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Технологии
Раскрыта серьезная опасность использования пиратских программ
«Под видом ПО, которое предлагают скачать не на официальном сайте разработчика, могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор», – рассказали эксперты в интервью РИА Новости.
Профиль 01:48
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку
Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Киберспорт
«Нам нужен Железный Человек»: Вышел релизный трейлер Iron Man VR
CyberSport.ru вчера в 11:37
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
Космос
Уникальный парад планет увидят новосибирцы в июле
Вести Новосибирск вчера в 20:52
Происшествия
В Петербурге грабитель воткнул шило в сердце, чтобы украсть самокат
Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестного, который ударил владельца транспорта шилом в грудь, удалось задержать.
РЕН ТВ 02:05