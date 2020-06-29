Общество

ГТРК ЛипецкГТРК ЛипецкС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации. Так, из 185 липецких пенсионеров, оформленных опекунами над несовершеннолетними детьми, выплаты увеличатся у 103 человек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Пожилым опекунам вернут индексацию пенсий

ФедералПрессвчера в 02:13

С 1 июля возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

Афанасий-бизнес29 июня в 02:52

Индексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России

ТАСС30 июня в 17:12

Приемным родителям возобновят индексацию пенсии

Российская газета29 июня в 12:08

В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

РИА Новости30 июня в 17:52

Уже с 1 июля для части пенсионеров увеличатся выплаты

Prim.News29 июня в 01:52

Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан

ВЕСТИ: Приморье29 июня в 00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
1,1K
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
50
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
39
Футбол

«Милан» ушел от поражения в матче со СПАЛом в чемпионате Италии

СПАЛ и "Милан" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Ферраре завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия

Скандальный схиигумен Сергий стал священником незаконно

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) был возведен в сан незаконно, по неканоничному церковному правилу.
Екатеринбург Онлайн 00:10
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,6K
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
14
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
153
Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
40
Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Обязательная маркировка лекарств и обуви в Российской Федерации вступает в силу с первого июля.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
177
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала видео домашних танцев в откровенном костюме

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала видео, на котором исполняет танцы в откровенной одежде.
Lenta.ru 30 июня в 09:32
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

РИА Новости вчера в 22:38
2
Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Политика

Большинство избирателей НАО не поддержали поправки к Конституции

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 19:01
51
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
948
Экономика

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
1
Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
674
Общество

Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

ПРАЙМ вчера в 22:27
Экономика

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
132
Футбол

АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место

АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.
LiveSport.ru вчера в 16:20
Общество

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
15
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
115
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
509
Космос

Новосибирцы увидят в июле парад планет

Atas.info вчера в 21:36
21
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,5K
Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
64
Здоровье

Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
17
Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное