Общество
ГТРК ЛипецкС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации. Так, из 185 липецких пенсионеров, оформленных опекунами над несовершеннолетними детьми, выплаты увеличатся у 103 человек.
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Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
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Накануне.Ru 30 июня в 06:36
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Известия вчера в 15:49
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На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
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Соседов назвал абсурдными жалобы Ротару на потерянные миллионы
Сергей Соседов, известный музыкальный критик, назвал абсурдом жалобы певицы Софии Ротару на отсутствие средств.
Территория новостей 30 июня в 10:40
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Политика
В Москве обработали 96% протоколов очного голосования по Конституции
В Москве поправки к Конституции поддержали 66,1% избирателей.
RT на русском вчера в 21:48
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Культура
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал 30 июня в 22:25
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
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РИА Новости 29 июня в 07:00
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»
Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
URA.Ru вчера в 20:26
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Политика
Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Политика
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 30 июня в 04:30
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 вчера в 13:34
Армия и оружие
В России стартовало производство нового автомата А-545
Автомат А-545, который считается конкурентом известного АК-12, запущен в серийное производство на российском заводе имени Дегтярева.
Политическая Экспертиза вчера в 11:13
Здоровье
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19
Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия вчера в 21:24
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Наука
Устройства для общения людей и животных разрабатывают в Японии
Ученые из Японии занялись разработкой электронного устройства, позволяющего людям говорить с животными через «вербализацию» мыслей, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.
Live24 вчера в 12:53
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
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Общество
Иркутская область в июне заняла 2-е место в СФО по доле заболевших коронавирусом
Иркутская область за месяц поднялась с 4-го на 2-е место по доле заболевших коронавирусной инфекцией среди регионов Сибирского федерального округа, сообщили ИА «ИрСити» 2 июня в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
ИрСити вчера в 21:21
Политика
Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России
Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
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Политика
Трамп предсказал крах биржи при победе Байдена на выборах в США
Если Джозеф Байден станет президентом США, фондовый рынок рухнет, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 21:55
Музыка
Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
Mockva.ru 30 июня в 23:46