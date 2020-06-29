Общество

ГТРК ЛипецкГТРК ЛипецкС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации. Так, из 185 липецких пенсионеров, оформленных опекунами над несовершеннолетними детьми, выплаты увеличатся у 103 человек.
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