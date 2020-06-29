Общество

ГТРК ЛипецкГТРК ЛипецкС 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации. Так, из 185 липецких пенсионеров, оформленных опекунами над несовершеннолетними детьми, выплаты увеличатся у 103 человек.
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Уже с 1 июля для части пенсионеров увеличатся выплаты

Prim.News29 июня в 01:52

Индексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России

ТАССвчера в 17:12

Приемным родителям возобновят индексацию пенсии

Российская газета29 июня в 12:08

С 1 июля возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

Афанасий-бизнес29 июня в 02:52

В России возобновляется индексация пенсий пенсионерам-опекунам

РИА Новостивчера в 17:52

Индексацию пенсии возобновят отдельной категории граждан

ВЕСТИ: Приморье29 июня в 00:32

Более 360 пенсионерам-опекунам в Карелии проиндексируют пенсии

Московский Комсомолец28 июня в 23:24
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Газета.Ru 03:52
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Политика

Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4

Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
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Общество

МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Российская газета 03:55
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 29 июня в 02:30
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
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Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

REGNUM 02:48
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
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Общество

В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 6556 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в России зарегистрировано 654405 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:30
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Шоу-бизнес

Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл

Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Pravda.Ru 03:56
Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
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Политика

Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
Известия вчера в 22:32
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Транспорт

Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом

Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Общество

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Общество

Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
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Происшествия

В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке

В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03:44
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Авто

Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga

Bentley официально представила обновленный внедорожник Bentley Bentayga, который собирают исключительно вручную.
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Общество

С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»

С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
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Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
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Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ вчера в 10:44
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Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после сброса отходов в тундру в Норильске

Ведомости 02:21
Футбол

Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Происшествия

В Омске назначили новых начальников полиции и следственного управления

В соответствии с приказом должность заместителя начальника УМВД России по городу Омска - начальника полиции назначен полковник полиции 42-летний Александр Кубатин, с 2017 года занимавший должность начальника отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омска.
Новый Омск 02:23
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