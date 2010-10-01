Экономика

Kursk.comKursk.comС 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. О новых показателях сообщили в региональной службе по тарифам Ростовской области. На 4% вырастут тарифы на электроэнергию.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

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