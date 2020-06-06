Экономика

МонаВистаМонаВистаС 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.
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Система пенсионного обеспечения россиян изменится с 1 июля 2020 года

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Индексация пенсии с 1 июля: кому ждать повышения выплат

ДВ-РОСС07 июня в 21:30

В России хотят вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий

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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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ИА Красная Весна05 июня в 19:48

Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 июля

Владивосток-Новости07 июня в 09:11
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Московский Комсомолец 02:49
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Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

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РИА Новости 08:26
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Происшествия

Михаил Ефремов официально задержан

Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.
Комсомольская правда 11:41
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Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
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Шоу-бизнес

Модель Хелен Флэнэген опубликовала фото без ретуши

Флэнэген сообщила, что после рождения двух дочерей ее тело стало не таким, каким было когда-то.
RuNews24.ru 04:41
Экономика

Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже

Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Шоу-бизнес

Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

Михаила Ефремова задержали по делу о ДТП в центре Москвы

ТАСС 11:49
Энергетика

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

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Газета.Ru 09:48
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Здоровье

Вячеслав Битаров: Наша главная задача – не допустить новой вспышки заболевания

Реализацию мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Северной Осетии обсудили на заседании оперативного штаба, которое прошло под председательством Вячеслава Битарова.
ГТРК Алания вчера в 09:18
Общество

Российские моряки обнаружили неизвестную впадину в Антарктиде

Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила неизвестную впадину у берегов Антарктиды, об этом сообщили в Русском географическом обществе.
ФАН 09:03
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Газета.Ru 08:22
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru 09:36
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Гаджеты

Появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

На популярном китайском форуме ChipHell появились фотографии возможных прототипов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080.
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Шоу-бизнес

Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира

Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
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