Экономика

МонаВистаМонаВистаС 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.
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Индексация пенсии с 1 июля: кому ждать повышения выплат

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Некоторым россиянам повысят пенсии с 1 июля

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В России хотят вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий

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СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам

Народные новости07 июня в 07:36
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Происшествия

В крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков

Муксун.fm 11:51
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы

RT на русском 11:49
Общество

В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334

Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы

RT на русском 11:49
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране

Piter.tv вчера в 15:56
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Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
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Космос

Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
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Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
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Общество

Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
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Авто

Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен

Tvoe-avto.com 07:26
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Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель впервые с начала марта текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 03:26
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Шоу-бизнес

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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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Единоборства

UFС: «Бойцовский остров» будет организован в Абу-Даби

В июле UFC организует на «Бойцовском острове» четыре турнира 11, 15, 18 и 25 числа.
Sports.ru 12:07
Путешествия

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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