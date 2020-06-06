В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

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