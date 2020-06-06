Экономика
МонаВистаС 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.
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СМИ раскрыли детали проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Народные новости07 июня в 07:36
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Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы
RT на русском 11:49
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В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Заменой российского среднемагистрального самолета SuperJet-100 мог бы стать запущенный в серийное производство Ту-334.
Национальная служба новостей вчера в 12:45
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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RT на русском 11:49
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия
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Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране
Piter.tv вчера в 15:56
Политика
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Экономика
Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей
Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
Общество
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
Авто
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
Tvoe-avto.com 07:26
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель впервые с начала марта текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Модель Хелен Флэнэген опубликовала фото без ретуши
Флэнэген сообщила, что после рождения двух дочерей ее тело стало не таким, каким было когда-то.
RuNews24.ru 04:41
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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UFС: «Бойцовский остров» будет организован в Абу-Даби
В июле UFC организует на «Бойцовском острове» четыре турнира 11, 15, 18 и 25 числа.
Sports.ru 12:07
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Экономика
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41