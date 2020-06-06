Экономика

МонаВистаМонаВистаС 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?

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На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
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Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Общество

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Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
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Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
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В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

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Российская газета вчера в 15:13
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«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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