В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий

Экономика Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие". 12

Происшествия Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП Полиция возбудила уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова после ДТП с его участием, произошедшего на Смоленской площади в Москве.

Авто Продажи Tesla Model 3 в Китае увеличились в 3 раза Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) сообщает, что в прошлом месяце компания Tesla реализовала на местном рынке 11 095 седанов Tesla Model 3, что в три раза превышает показатель за алогичный период в прошлом году. 2

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 5K

Здоровье Роскачество дало рекомендации, как похудеть после самоизоляции Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут легко сбросить лишние килограммы, набранные во время режима самоизоляции, говорится в сообщении организации. 20

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 316

Политика Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума». 21

Армия и оружие Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана. 1

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,6K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поздравила супруга Игоря Макарова с медной свадьбой Лера Кудрявцева в микроблоге в Instagram опубликовала видео, в котором представила серию фотографий с супругом Игорем Макаровым и дочерью Марией. 6

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 24

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США сообщили Нидерландам о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), пишет РИА Новости. 554