Общество
РИА Новости«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет
Комсомольская правда05:14
Электросетевые компании с 1 июля будут устанавливать счетчики за свой счет
Московский Комсомолецвчера в 17:55
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Здоровье
Коронавирус в США. Ожидают до 100 тысяч случаев в сутки
Инфекционист Энтони Фаучи считает, что страна вполне может приблизиться к психологическому порогу в 100 тысяч новых случаев в сутки в самое ближайшее время.
SciencePop 02:02
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Политика
Путин получил положенные подарки после голосования
Напомним, что после голосования москвичи получают набор: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов".
Российская газета 05:40
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Общество
В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180
РИА Новости 06:10
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Авто
Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30