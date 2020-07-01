Общество

РИА НовостиРИА Новости«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет

Комсомольская правда05:14

С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Что это значит

РБК02:44

Переход на новые счётчики начнется с 1 июля

Заря Кубани28 июня в 04:03

Электросетевые компании с 1 июля начнут устанавливать счетчики за свой счет

ТАССвчера в 17:43

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

РИА Новостивчера в 08:30

Для всех, у кого в квартире есть счетчик, вводится новое правило

Primpress.ruвчера в 01:25

Электросетевые компании с 1 июля будут устанавливать счетчики за свой счет

Московский Комсомолецвчера в 17:55
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Общество

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Здоровье

Коронавирус в США. Ожидают до 100 тысяч случаев в сутки

Инфекционист Энтони Фаучи считает, что страна вполне может приблизиться к психологическому порогу в 100 тысяч новых случаев в сутки в самое ближайшее время.
SciencePop 02:02
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Общество

Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
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Политика

Путин получил положенные подарки после голосования

Напомним, что после голосования москвичи получают набор: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов".
Российская газета 05:40
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Политика

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Общество

Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
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Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
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Здоровье

На Украине выросло число заболевших коронавирусом

Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
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Общество

В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180

РИА Новости 06:10
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Политика

Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
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Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
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Здоровье

Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей

Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
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Политика

Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
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Авто

Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США

Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news 07:02
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Шоу-бизнес

Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип

Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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