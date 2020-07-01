Общество
Газета.RuС 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей. Родителям не нужно для этого подавать новое заявление – деньги перечислят на основании данных ПФР.
Читать в источнике
Оценить764
с чего всё началось
«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда.Телеканал 360°00:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые выплаты на детей в 10 тысяч рублей перечислят с 1 июля, заявили в Минтруде
Милосердие.ru29 июня в 06:29
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
32CARS.ru 02:57
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Виктора Проскурина
Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти.
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
В Тульской области за сутки выявили еще 76 носителей коронавируса
По состоянию на 1 июля вылечился от новой коронавирусной инфекции 151 житель Тульской области.
Тульские Известия 03:37
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Неожиданный маневр России в отношении государственного долга США удивил экономистов из разных уголков мира.
iReactor вчера в 05:44
Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Шоу-бизнес
Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Шоу-бизнес
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
Gazeta.SPb вчера в 23:29
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Хоккей
КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах
Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.
Нева Спорт 04:32
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Общество
ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске
Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новости вчера в 07:20
Гаджеты
Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa, нашумевшая компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов.
ToDay News Ufa 03:08
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, будто разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02