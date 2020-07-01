Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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В России начали выдавать единовременные выплаты на детей

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Россияне начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

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Семьи с детьми с завтрашнего дня начнут получать единовременную путинскую выплату

ИА СИА-Прессвчера в 01:27

Омичи начинают получать 10-тысячные выплаты на детей до 16 лет

Om1.ruвчера в 00:50
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Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
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Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости 00:19
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Экономика

С 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых

Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут с 1 июля на новый специальный налоговый режим (как самозанятые), будут платить с доходов от деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.
Krym.News вчера в 07:46
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Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
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Политика

ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия 29 июня в 03:39
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Происшествия

Пропавшую в Пермском крае 11-летнюю девочку нашли живой

Сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня.
Известия 00:39
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Авто

Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 29 июня в 09:27
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Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

Evo-rus.com вчера в 04:27
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Здоровье

Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК вчера в 20:00
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

REGNUM вчера в 21:10
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Шоу-бизнес

Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями

Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
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Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM вчера в 08:30
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Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru вчера в 19:17
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
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Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4

Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 29 июня в 04:06
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Политика

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
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Авто

Две модели Toyota получат спортивные версии в России

В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
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Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

РИА Новости вчера в 15:32
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Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым

Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
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Экономика

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Технологии

Apple объявила восемь победителей премии Apple Design Awards

UfaTime.ru вчера в 10:26
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП

РИА Новости вчера в 23:17
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