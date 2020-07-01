Общество
ИзвестияС 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.
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«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда.Телеканал 360°00:05
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Семьи с детьми с завтрашнего дня начнут получать единовременную путинскую выплату
ИА СИА-Прессвчера в 01:27
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
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Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
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Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
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На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
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Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
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Астрономы сузили местоположение барицентра до 100 метров и обнаружили, что он находится не в центре Солнца, а возле его поверхности.
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Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля
1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
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Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
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