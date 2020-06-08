Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

с чего всё началось

Стенограмму опубликовал Кабмин. "Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сказал Мишустин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о дополнительных предложениях по развитию туризма в Российской Федерации.

Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

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