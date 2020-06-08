Путешествия

Finam.RuFinam.RuВозобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

Стенограмму опубликовал Кабмин. "Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сказал Мишустин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о дополнительных предложениях по развитию туризма в Российской Федерации.
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с чего всё началось

Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля

Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
ТАСС05:00

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С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России

Комсомольская правда04:44

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Вести.Ru04:52

Межрегиональный туризм в РФ планируется открыть с 1 июля

Известия04:50

В России «серьезно удешевят» поездки внутри страны

Lenta.ru05:55

Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля

Коммерсантъ04:33

Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Газета.Ru05:12

Более десяти новых чартеров в российские регионы будут запущены летом

Интерфакс05:36
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Взгляд.ру вчера в 10:12
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Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Фигурное катание

Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса

Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика

Россия вошла в топ-3 стран с самым доступным газом для населения

Россия заняла третье место в рейтинге европейских стран по доступности газа для населения.
Клопс 02:30
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Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
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Общество

Российского диджея арестовали в Берлине по запросу США

В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Вечерняя Москва вчера в 17:44
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Происшествия

Более 150 свидетелей допросили по делу о разливе топлива в Норильске

РИА Новости 12:16
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Общество

Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
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Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»

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Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

АиФ Пермь 09:39
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
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Происшествия

Найденный в Пермском крае 10-летний мальчик прошел по тайге 40 км

Известия 08:30
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Энергетика

«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ

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Общество

Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня

Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
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Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.
Коммерсантъ 12:20
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе, передает Коммерсант.
Аргументы и Факты 05 июня в 03:25
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
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Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
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