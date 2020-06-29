Общество

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С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии. С этой даты они перестанут относиться к категории работающих граждан и будут получать проиндексированные страховые выплаты. Стало известно, кому из пенсионеров 1 июля выдадут увеличенные пенсии.
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