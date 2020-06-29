Общество
Невские НовостиС 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии. С этой даты они перестанут относиться к категории работающих граждан и будут получать проиндексированные страховые выплаты. Стало известно, кому из пенсионеров 1 июля выдадут увеличенные пенсии.
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Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk вчера в 11:24
Общество
В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
Экономика
Объем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
В июне число операций выросло на 3,7 млн (за предыдущий месяц — лишь на 2,2 млн), а сумма — на 32 млрд (месяцем ранее — только на 20 млрд).
Известия вчера в 18:00
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Экономика
Структура Фридмана займется взысканием долгов экс-банкира Пугачева
Обновлено в 22:27 Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана в интересах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) займется взысканием долгов экс-банкира Сергея Пугачева.
BFM.ru 30 июня в 08:53
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Общество
В Свердловской области явка на избирательных участках составила 49,16%
ТагилСити.ру вчера в 12:20
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Поправки в конституцию поддержали 83,54% жителей Ростовской области
За поправки в конституцию проголосовали 83,54% избирателей в Ростовской области, против – 15,94%.
Don24 01:16
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции
Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал 30 июня в 22:25
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии
Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости вчера в 08:00
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 30 июня в 11:36
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Экономика
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz
Сергей Степанов руководил угольным дивизионом Evraz с 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Гаджеты
Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон
Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50