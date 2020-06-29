Общество
Невские НовостиС 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии. С этой даты они перестанут относиться к категории работающих граждан и будут получать проиндексированные страховые выплаты. Стало известно, кому из пенсионеров 1 июля выдадут увеличенные пенсии.
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Игры
Apple прекратила сотрудничество с разработчиками Arcade
Picsnews.net 05:09
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»
Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
РИА Новости 03:49
Общество
На Камчатке и Чукотке завершилось голосование по Конституции
На Чукотке явка составила 74,11%, проголосовали 22 123 человека. Голосование проходило на 55 избирательных участках.
Коммерсантъ 05:09
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com 01:27
Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Гаджеты
Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ
Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
Live24 05:32
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт вчера в 06:47
Политика
Китай ввел ограничения на работу ряда американских СМИ
Китай ввел ограничения на работу ряда американских СМИ на своей территории в ответ на действия Вашингтона, заявил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.
Московский Комсомолец 05:16
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Ученые выяснили, что пожилым людям алкоголь в умеренных количествах приносит большую пользу, помогая сохранить мозг в тонусе.
Профиль вчера в 10:22
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Политика
Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
РИА Новости 05:21
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Общество
С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Жорин резко ответил на слова Костенко о клевете про алименты Тарасова
Политическая Экспертиза 28 июня в 05:53
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19