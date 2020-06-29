Общество
Evo-rus.comС 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С первого июля в РФ возвращается ежегодное повышение страховых выплат по старости. Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий. Увеличение выплат составит 3-3,5 тысяч рублей.
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Политика
ЦИК опубликовал результаты обработки первых протоколов
По данным Центральной избирательной комиссии на 15:00 по московскому времени 1 июля, 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию РФ.
ТИА 08:46
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Религия
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 12:01
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Участники митинга против поправок к Конституции собираются на Пушкинской площади в Москве.
Коммерсантъ 11:51
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
Злостных нарушителей ПДД могут ограничить в пользовании каршерингом. С такой инициативой выступил глава ГИБДД России Михаил Черников.
Первый Тульский 09:28
Происшествия
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля
1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфире 07:58
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Шоу-бизнес
Прах погибшей в ДТП на Бали блогерши доставили в Петербург
Прах петербургской блогерши Анастасии Тропицель, которая скончалась в результате ДТП на Бали, доставили в Пулково.
Мойка78 06:41
Футбол
«Ростов» и «Краснодар» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:47
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Наука
Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием
У пациентов с тяжелой формой заболевания появляются сгустки крови, а также повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность.
Evo-rus.com 09:43
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Газета.Ru 12:39
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 10:30
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
В свою очередь, поблагодарила МВД и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Российская газета 12:14
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30