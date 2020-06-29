Общество
Evo-rus.comС 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С первого июля в РФ возвращается ежегодное повышение страховых выплат по старости. Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий. Увеличение выплат составит 3-3,5 тысяч рублей.
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Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Футбол
Семак назвал лучшие санкции для Азмуна
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с нарушением правил внутреннего распорядка клуба иранским форвардом клуба Сердаром Азмуном.
Нева Спорт 13:33
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
Inc-news.ru 01:57
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Общество
Появились итоги онлайн-голосования в Москве
Сотрудники Центральной избирательной комиссии сообщили итоги онлайн-голосования по поправкам в Конституцию в Москве.
News.ru 13:50
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Общество
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования
Всю неделю, пока длилось голосование, ключи находились у пяти разных хранителей.
Российская газета 13:33
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News 08:33
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Энергетика
Иран возобновил поставки газа в Турцию
Иран возобновил поставки газа в Турцию, которые были приостановлены три месяца назад из-за подрыва на газопроводе.
RT на русском 12:53
Здоровье
Детская стоматологическая поликлиника в Орле не открыла плановый приём
Детская стоматологическая поликлиника не открыла плановый приём, а продолжает принимать пациентов только с острой болью.
ОрёлТаймс вчера в 11:00
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Культура
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру 10:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04