Общество
Krym.NewsС 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Проект по специальному налогообложению для самозанятых, который стартовал в прошлом году в четырех регионах России, теперь будет реализован в Крыму. С 1 июля налог вводится на полуострове, как и во многих субъектах РФ.
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Общество
На Красной площади задержали активистов
Ведомости 06:15
Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Происшествия
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля
1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфире 07:58
Армия и оружие
Муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией
Турецкое агентство Anadolu в своем Telegram-канале пишет о том, что муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией.
ФедералПресс 06:33
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Господин Онищенко отметил, что ген возбудителя с начала пандемии не претерпел резких изменений.
Evo-rus.com 08:06
Общество
В Воронеже рестораны откроют летние веранды
Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»
«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Gazeta.SPb 09:26
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставки продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Общество
У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын
Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Происшествия
Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину
Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области едва не сбежали за границу, сделав подкоп под стенами тюрьмы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Технологии
Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7
3DNews 01:41
Шоу-бизнес
Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Поклонники вновь задумались над вопросом о том, почему сын певицы Анастасии Стоцкой так похож на чадо Филиппа Киркорова.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
Общество
Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом
В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Гаджеты
OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G
Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Экономика
Инвесторам Tesla рекомендовали исключить Маска из правления компании
Консультанты Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) рекомендовали инвесторам Tesla исключить ее основателя и директора Илона Маска из совета директоров.
Компания 07:57