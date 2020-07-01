Общество

Krym.NewsKrym.NewsС 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых

Проект по специальному налогообложению для самозанятых, который стартовал в прошлом году в четырех регионах России, теперь будет реализован в Крыму. С 1 июля налог вводится на полуострове, как и во многих субъектах РФ.
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С 1 июля в Томской области введен в действие налог на самозанятых

Московский Комсомолец07:50

В Курганской области ввели новый налог

URA.Ru03:11

С 1 июля 2020 года на территории Республики Крым вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Город2429 июня в 06:40

Налог для самозанятых заработал в Томской области

vtomske.ruвчера в 22:00

Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

ТАССвчера в 01:00

Вести Интервью: налог для самозанятых на Кубани – плюсы и минусы

Россия.Кубань29 июня в 07:50

В России вводится специальный налоговый режим для самозанятых

SM Newsвчера в 22:28
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Общество

На Красной площади задержали активистов

Ведомости 06:15
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Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

Ведомости 08:30
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Политика

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
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Происшествия

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля

1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
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Армия и оружие

Муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией

Турецкое агентство Anadolu в своем Telegram-канале пишет о том, что муфтият Ливии призвал к борьбе с российской оккупацией.
ФедералПресс 06:33
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
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Здоровье

Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Господин Онищенко отметил, что ген возбудителя с начала пандемии не претерпел резких изменений.
Evo-rus.com 08:06
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Общество

В Воронеже рестораны откроют летние веранды

Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Футбол

«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»

«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Gazeta.SPb 09:26
Технологии

Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставки продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
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Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
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Общество

У 89-летнего экс-главы «Формулы-1» Экклстоуна родился сын

Жена бывшего главы «Формулы-1» 89-летнего Берни Экклстоуна родила сына, сообщает в среду, 1 июля, швейцарское издание Blick.
Известия 08:26
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Происшествия

Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину

Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области едва не сбежали за границу, сделав подкоп под стенами тюрьмы.
Lenta.ru 08:52
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
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Технологии

Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7

3DNews 01:41
Шоу-бизнес

Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова

Поклонники вновь задумались над вопросом о том, почему сын певицы Анастасии Стоцкой так похож на чадо Филиппа Киркорова.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
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Общество

Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
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Происшествия

Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован

Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
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Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Экономика

Инвесторам Tesla рекомендовали исключить Маска из правления компании

Консультанты Pensions & Investment Research Consultants (PIRC) рекомендовали инвесторам Tesla исключить ее основателя и директора Илона Маска из совета директоров.
Компания 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
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