Режим самозанятых могут вводить все регионы
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Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.В источнике
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Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
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