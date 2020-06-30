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ТАССТАСС

Режим самозанятых могут вводить все регионы

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.В источнике
Подробнее о событии

Стать самозанятым можно будет с 16 лет во всех регионах страны

Российская газета29 июня в 12:22

С 1 июля все регионы России могут вводить налоговый режим для самозанятых

RT на русском00:01

Как стать самозанятым: особенности нового налога, введенного в регионе

Московский Комсомолец23:49

Режим самозанятых могут вводить все регионы

ТАСС17:08

Во всех регионах России начинает действовать налоговый режим для самозанятых

ТК Звезда02:20

С 1 июля 2020 года на территории Республики Крым вводится специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Город2429 июня в 06:40

Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?

Телеканал 360°29 июня в 05:00
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Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия00:10
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