Общество
МоссоветС 1 июля в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ
Mossovetinfo.ru – Тарифы на ЖКХ вырастут в Москве и Подмосковье с 1 июля, повышение в среднем составит 3,7%.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
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Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
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