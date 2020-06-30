Общество

Krym.NewsKrym.NewsС 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых

Проект по специальному налогообложению для самозанятых, который стартовал в прошлом году в четырех регионах России, теперь будет реализован в Крыму. С 1 июля налог вводится на полуострове, как и во многих субъектах РФ.
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Подробнее о событии

Новый налог начнет действовать в ЕАО с 1 июля

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В России вводится специальный налоговый режим для самозанятых

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В Севастополе с 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан

Глас Народавчера в 10:57

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Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

ТАССвчера в 01:00

С 1 июля до 49 тысяч кузбассовцев смогут воспользоваться налоговым режимом для самозанятых граждан

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Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

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В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
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Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
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Общество

В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей

За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
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Общество

В Белоруссии задержана и доставлена в СИЗО помощница Бабарико

Минск, 1 июля 2020, 23:18 — REGNUM В Белоруссии помещена в СИЗО КГБ личный помощник задержанного претендента на пост глав государства экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Елена Карагачева.
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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Футбол

Тульский «Арсенал» принял отставку главного тренера команды Черевченко

РБК 16:05
Общество

ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 16:15
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Хакеры вновь атаковали сайт Общественной палаты России

Сайт Общественной палаты РФ второй раз за сутки атаковали хакеры. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ.
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Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

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Футбол

Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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Здоровье

В ВОЗ изучат информацию о новом типе свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»

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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
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Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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В США нефтяные запасы снизились на 1,3% за неделю

В США коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 7,2 миллиона баррелей, то есть на 1,3%, пишет минэнерго страны.
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

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