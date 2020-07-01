Общество

Газета.RuГазета.RuВ России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Компании обязали до 1 августа 2020 года подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, которая не была продана до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.
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