Общество
Газета.RuВ России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Компании обязали до 1 августа 2020 года подать в систему маркировки сведения об остатках промаркированной продукции, которая не была продана до 1 июля. Такая обувь может после 1 августа легально находиться в обороте.
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Обязательная маркировка обуви разует россиян: эксперты предрекли взрывной рост цен
Московский Комсомолецвчера в 10:10
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Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
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Невские Новости вчера в 10:48
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport вчера в 16:00
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:23
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 30 июня в 12:50
Культура
Пригожин оценил положение российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин оценил положение артистов, работающих в России, в беседе с изданием «Собеседник.ru».
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Общество
В трех районах Башкирии явка избирателей превысила 90%
РБК Уфа вчера в 07:50
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Армия и оружие
«Мотор Сич» выпустит легкий вертолет для армии Украины
Инженеры украинского предприятия «Мотор Сич» занимаются созданием нового вертолета для армии страны.
Актуальные Новости 30 июня в 13:04
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей 30 июня в 10:31
Общество
Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 19:01
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Мэр Екатеринбурга призвал проголосовать за будущее страны
Екатеринбург, 1 июля 2020, 11:35 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призывает горожан прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России.
REGNUM вчера в 04:35
Космос
В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров
SM News вчера в 13:53
Армия и оружие
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену
Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена.
РБК вчера в 23:21
Футбол
Лионель Месси забил 700-й мяч в профессиональной карьере
BetOn вчера в 02:01
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Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 вчера в 14:13
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM 30 июня в 10:54
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
Футбол
Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»
ГЛАС.RU вчера в 22:03
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07