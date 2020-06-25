Экономика
Моя Москва.онлайнС 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ
На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition выйдет в трёх цветах
3DNews вчера в 01:32
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
В Пермском крае выявили 58 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 58 человек – заболели 19 мужчин, 37 женщин и два ребёнка.
Рифей-Пермь 03:43
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Общество
Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума за два месяца
За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:44
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
19 новых случаев коронавируса подтверждено в Курганской области
В Курганской области за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса.
ХИТ FM Курган вчера в 04:59
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
РБК вчера в 20:17
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Серебренников прибыл в суд под аплодисменты
Видео опубликовано в Telegram-канале Super. Режиссер прибыл в здание суда без личных вещей, его встретили аплодисментами.
Lenta.ru 04:10
Общество
«Уильямс» представил новую ливрею
Команда «Ульямс», которая ранее расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT, 26 июня презентовала новую ливрею своего болида.
Чемпионат 04:21
Общество
X5 открыла в Калининградской области пять «Пятерочек»
РИА Новости 03:09
Здоровье
Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи
В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы.
РБК 04:17
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Общество
27 июня в области запрещена продажа алкоголя
Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
Наука
Сибирь назвали родиной первых ездовых собак
Палеогенетики сравнили ДНК современных гренландских собак, древней сибирской лайки и волка времен ледникового периода и обнаружили, что предок всех пород ездовых собак появился в Сибири примерно 9,5-10 тысяч лет назад.
ТАСС Наука вчера в 14:00
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ вчера в 08:49
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41