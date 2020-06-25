На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

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