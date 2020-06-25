Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнС 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

На территории России с 1 июля 2020 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм». Согласно данным экспертов, в среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше.
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С 1 июля в регионах России вырастут тарифы за услуги ЖКХ

Актуальные Новости03:59

Тарифы на ЖКХ увеличатся в России с 1 июля

Кузбасс Сегоднявчера в 21:02

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

Рамблервчера в 09:25

Тарифы на услуги ЖКХ изменятся

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В России изменятся тарифы ЖКХ

ГЛАС.RUвчера в 07:41

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ

ПРАЙМвчера в 07:03

В Смоленской области с 1 июля должны подорожать услуги ЖКХ

Readovka67.ru24 июня в 08:50
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Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу

Газета.Ru 03:58
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition выйдет в трёх цветах

3DNews вчера в 01:32
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

В Пермском крае выявили 58 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 58 человек – заболели 19 мужчин, 37 женщин и два ребёнка.
Рифей-Пермь 03:43
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Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Общество

Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума за два месяца

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:44
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
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Общество

19 новых случаев коронавируса подтверждено в Курганской области

В Курганской области за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса.
ХИТ FM Курган вчера в 04:59
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
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Общество

Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК вчера в 20:17
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Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

Серебренников прибыл в суд под аплодисменты

Видео опубликовано в Telegram-канале Super. Режиссер прибыл в здание суда без личных вещей, его встретили аплодисментами.
Lenta.ru 04:10
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Общество

«Уильямс» представил новую ливрею

Команда «Ульямс», которая ранее расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT, 26 июня презентовала новую ливрею своего болида.
Чемпионат 04:21
Общество

X5 открыла в Калининградской области пять «Пятерочек»

РИА Новости 03:09
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Здоровье

Голикова поручила пересмотреть планы модернизации первичной медпомощи

В августе 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена, а затем разработать региональные программы.
РБК 04:17
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Общество

27 июня в области запрещена продажа алкоголя

Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
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Наука

Сибирь назвали родиной первых ездовых собак

Палеогенетики сравнили ДНК современных гренландских собак, древней сибирской лайки и волка времен ледникового периода и обнаружили, что предок всех пород ездовых собак появился в Сибири примерно 9,5-10 тысяч лет назад.
ТАСС Наука вчера в 14:00
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ вчера в 08:49
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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