В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.

С 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей

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