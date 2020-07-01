Общество
КоммерсантъС 1 июля в России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
В России с 1 июля начинают выплачивать единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям за каждого ребенка до 16 лет.
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Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с талибами
Ранее газета со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом.
РИА Новости 16:53
Происшествия
Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери
Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
Московский Комсомолец 19:10
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия 23:25
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости 23:17
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 22:02
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Армия и оружие
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР
ИА Новороссия 03:21
Кино
От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го
С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.
Собака.ru 13:45
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
РИА Новости 22:35
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия вчера в 21:15
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат 19:00
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
РИА Новости 15:32
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Общество
Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
RT на русском 11:39
Происшествия
Главу амурского поселка обвиняют в передаче сыну земельного участка
Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили — глава поселка получил 200 тысяч рублей от представителя крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие мер по пресечению факта самовольного использования земельного участка.
Амурская правда 04:48
Общество
На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM 22:21