Общество

РИА НовостиРИА НовостиС 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов. Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.
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В России с сегодняшнего дня повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги

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С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

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РБК02:45

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11
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В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
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Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
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Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

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Общество

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Наука

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Происшествия

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Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
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Происшествия

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Политика

Глава ДНР разрешил гражданам выезжать в ЛНР и Россию

Согласно пункту 7 новой редакции указа разрешается выезд в Россию и ЛНР лицам, у которых там имеется постоянная или временная регистрация, лицам осуществляющим грузовые перевозки и тем, кто сопровождает груз на грузовом транспорте, а также тем, кто имеет уважительные причины для выезда.
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Армия и оружие

Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США

Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия.
Комсомольская правда вчера в 21:48
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Общество

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Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
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Политика

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В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
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Экономика

Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае

В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
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Футбол

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В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
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Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
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