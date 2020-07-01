Общество
РИА НовостиС 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов. Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Наука
COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга
«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Гаджеты
Xiaomi представила компактную колонку за 7 долларов
ITZine.ru 06:28
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Происшествия
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 29 июня в 04:03
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Глава ДНР разрешил гражданам выезжать в ЛНР и Россию
Согласно пункту 7 новой редакции указа разрешается выезд в Россию и ЛНР лицам, у которых там имеется постоянная или временная регистрация, лицам осуществляющим грузовые перевозки и тем, кто сопровождает груз на грузовом транспорте, а также тем, кто имеет уважительные причины для выезда.
REGNUM 07:33
Армия и оружие
Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США
Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия.
Комсомольская правда вчера в 21:48
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Политика
Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ
В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
Экономика
Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае
В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском 08:07
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis.
REGNUM вчера в 21:10
Происшествия
В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
ТАСС 07:46
Футбол
Бахтиер Зайнутдинов: «Мечтаю выиграть трофей вместе с „Ростовом“»
Думаю, пару игроков в РПЛ мы точно увидим.
ФК Ростов 07:00