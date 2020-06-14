Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты. Госдума приняла этот закон в марте, его инициировали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
РИА Новостивчера в 14:15

Подробнее о событии

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

РИА Новости06:51

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Газета.Ru06:16

Повышение пенсий с 1 июля 2020 года: кого коснется, как увеличить выплаты на 1 700 рублей

ФАН04:57

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

Вести.Ru03:52

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

RT на русскомвчера в 21:02

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известиявчера в 19:47

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБКвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,5K
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
180
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
96
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин рассказал, почему поправки в Конституцию очень важны.
Профиль 08:25
12
Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 06:44
Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

Экономика сегодня 07:58
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
1K
Футбол

Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отставке Хацкевича

Отвечая на вопрос журналистов издания "Спорт-Экспресс", гендиректор ФК "Ротор" Андрей Рекечинский опроверг слухи о предстоящем уходе главного тренера клуба.
Блокнот Волгоград 06:36
Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
159
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
1,3K
Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания вчера в 03:45
7,5K
Общество

В Санкт-Петербурге частично затопило временный госпиталь «Ленэкспо»

По ее данным, затопило третий пост, вода подступает к кроватям. До этого в госпитале обвалился потолок.
Znak.com 06:54
8
Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
68
Общество

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер.
Эхо Москвы 07:30
1
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
41
Происшествия

В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги

На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу. Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом.
КП - Кубань вчера в 15:18
Технологии

В Android 11 появится аналог «Корзины»

Напомним, что ранее в Android 11 анонсировали появление функций Play Asset Delivery для ускорения загрузки игр и Android Performance Tuner для оптимизации графики на смартфонах и планшетах.
The GEEK вчера в 13:05
Общество

Рошаль напомнил о важности масок и перчаток

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому маски и перчатки снимать пока рано.
РИА Новости 08:09
4
Шоу-бизнес

Актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы

Дни24 12 июня в 07:29
1
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
212
Авто

Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая

Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
18
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Путешествия

Ростуризм: российских туристов не ждут за рубежом раньше июля

Большинство зарубежных государств сообщает о неготовности принимать туристов из России в июне.
ТурДом 04:25
282
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже, видео

Kursk.com вчера в 14:29
72
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
299
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
1,5K
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
2
Происшествия

В Пензе забравшегося на грузовой вагон школьника убило током

News.ru 05:08
5
Наука

Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть

В результате удалось выяснить, что, выпив кофе, начинается термогенез, клетки коричневого жира становятся более активными, интенсивнее сжигают калории.
ToDay News Ufa 01:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное