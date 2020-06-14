Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет
 "Федеральное агентство новостей".
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