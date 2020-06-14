с чего всё началось

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.

Общество Власти Великобритании планируют значительно ужесточить наказания за осквернение военных мемориалов Ранее участники акций против расизма и полицейского насилия оставили надписи краской на памятниках Черчиллю и павшим британским солдатам, а также сбросили в реку статую торговца и филантропа Эдварда Колстона, чье богатство было связано с работорговлей.

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 636

Общество Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых. 212

Политика Путин объяснил демократичность поправок к Конституции Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент. 45

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано. 374

Авто «БелАЗ» поставил два новых 240-тонных самосвала на Урал Самосвалы обладают, добавляет агентство, расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге.

Шоу-бизнес Маша Малиновская показала результат пластики Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках. 9

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 31

Космос Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости. 4

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 487

Фигурное катание Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.

Футбол Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией» Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.

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