Общество
RT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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с чего всё началось
Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет "Федеральное агентство новостей".Реальное времявчера в 13:56
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Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
Авто
Новый Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Запуск продаж Geely FY11 в России намечен на третий квартал, хотя в компании понимают возможность каких-либо задержек.
SpeedMe вчера в 15:18
Политика
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Lenta.ru 09:38
Наука
У шимпанзе в сердце вырастает кость, которая укрепляет важный орган
Английские исследователи из Ноттингемского университета обнаружили в сердцах ряда шимпанзе появление кости (os cordis), которая укрепляет важный для жизни орган.
HotGeo 12 июня в 04:38
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Путин заявил о поддержке поправок в Конституцию большинством россиян
Президент Владимир Путин уверен, что большинство жителей России разделяют позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию.
РИА Стрела 12 июня в 11:29
Спорт
Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу, если игроки станут вставать на колени во время исполнения американского гимна.
Российская газета 08:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
ФАН вчера в 19:20
Финансы
Рубль после праздников снова начнет укрепляться
Специально для "Российской газеты" Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, дал прогноз по рублю и объяснил, как события в США помогают российской валюте укрепляться: - Федеральная резервная система США ожидает, что ВВП Штатов упадет на 6,5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
Шоу-бизнес
Тодоренко публично признала «все свои ошибки»
Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше.
ФАН 07:07
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Политика
«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
Назначения были сопровождены задержанием правоохранительными органами полномочных членов правления Белгазпромбанка.
Моя Москва.онлайн 12 июня в 14:20
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Авто
Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы
Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38