Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет
 "Федеральное агентство новостей".
Реальное времявчера в 13:56

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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Газета.Ru06:16

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

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Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

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В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

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В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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