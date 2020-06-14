Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет
 "Федеральное агентство новостей".
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В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

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Общество

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Общество

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Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
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Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116

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На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

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Завершился турнир UFC on ESPN 10. Результаты

Два бойца из бывшего СССР Мария Агапова и Мераб Двалишвили победили на турнире UFC on ESPN 10, прошедшем в ночь с 13 на 14 июня в Лас Вегасе, в США.
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Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге

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