Общество
RT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет "Федеральное агентство новостей".Реальное времявчера в 13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
В ПФР рассказали СМИ, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей.
Evo-rus.com 03:37
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Полиция начала разгонять акцию оппозиции в Ереване
Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности Армении, где собралось около 500 сторонников главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Интерфакс 05:57
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
На Сахалине больше 300 человек заразились коронавирусом
Прирост за последние сутки составил 22 человека, в итоге в общем списке инфицированных стало уже 313 человек.
АСТВ 12 июня в 03:52
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта «Слатина» в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы
В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Авто
2% мощности автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Здоровье
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений.
Piter.tv вчера в 11:44
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Футбол
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:15
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика
«Газпром» назвал незаконным назначение и. о. главы Белгазпромбанка
Решение правления Национального банка Белоруссии о назначении и. о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления Белгазпромбанка является незаконным, говорится в заявлении «Газпрома», который является акционером банка.
Rambler News Service 12 июня в 13:26
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 06:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП
Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20