Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет
 "Федеральное агентство новостей".
Реальное времявчера в 13:56

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С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Газета.Ru06:16

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

Вести.Ru03:52

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

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Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБКвчера в 14:56

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

РИА Новостивчера в 14:15

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

RT на русскомвчера в 21:02
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Экономика

В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

В ПФР рассказали СМИ, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей.
Evo-rus.com 03:37
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Политика

Полиция начала разгонять акцию оппозиции в Ереване

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Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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Общество

На Сахалине больше 300 человек заразились коронавирусом

Прирост за последние сутки составил 22 человека, в итоге в общем списке инфицированных стало уже 313 человек.
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Политика

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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта «Слатина» в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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Общество

Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы

В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

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Вести.Ru вчера в 15:11
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Авто

2% мощности автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
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Здоровье

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений.
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Футбол

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги

Vprognoze.ru 04:15
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Происшествия

На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях

Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
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Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
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«Газпром» назвал незаконным назначение и. о. главы Белгазпромбанка

Решение правления Национального банка Белоруссии о назначении и. о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления Белгазпромбанка является незаконным, говорится в заявлении «Газпрома», который является акционером банка.
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Здоровье

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
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Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

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В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

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