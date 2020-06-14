Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
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В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

Вести.Ru03:52

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

RT на русскомвчера в 21:02

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

РИА Новостивчера в 14:15

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБКвчера в 14:56

Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъвчера в 14:48

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известиявчера в 19:47

Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

ФАН11 июня в 10:24
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
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Игры

В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей

Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Наука

Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Evo-rus.com 12 июня в 14:23
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM вчера в 04:06
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 528 тысяч в 85 регионах.
Lenta.ru 03:48
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

РИА Новости 01:43
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Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

У главы Сургута выявили коронавирус

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
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Футбол

«Арсенал» может обменять Мхитаряна на Клюйверта в «Рому» с доплатой

«Волки» хотят выкупить 31-летнего армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна за 12-14 млн евро, однако «ганнерс» хотят выручить за выступающего в аренде в «Роме» своего игрока большую сумму.
ODDS.ru 03:03
Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
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Армия и оружие

Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

The GEEK 12 июня в 09:06
18
Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Здоровье

Как в Батайске выявили новых больных коронавирусом

Напомним, количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии составило в Ростовской области порядка 7200 человек, в Батайске - 257 случаев.
Батайское время 12 июня в 08:57
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Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК вчера в 14:08
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Экономика

Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговой агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3.
REGNUM вчера в 14:31
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Политика

Кедми объяснил скорый крах гегемонии США на примере Российской империи

Скорый крах гегемонии США экс-глава израильской спецслужбы «Натив» объяснил на примере Российской империи, упадку которой предшествовало участие в войне с Японией, а сразу после и в Первой мировой, в которую страна ввязалась, толком не восстановившись.
HotGeo 02:27
Общество

Академик РАН оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса

Академик указал, что также важно проведение исследований на популяционный иммунитет, которые начались в нескольких российских регионах.
Известия 00:55
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Армия и оружие

«Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику

Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ридус 04:34
Армия и оружие

Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ

РИА Новости 12 июня в 15:09
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Происшествия

В Париже акция против расизма переросла в беспорядки

Люди в черной одежде устроили беспорядки во время акции протеста против расизма и полицейского произвола, которая проходит на площади Республики в Париже.
Профиль вчера в 11:19
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