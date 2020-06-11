Общество

RT на русскомRT на русскомС 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. В середине мая в ПФР отмечали, что накопительные пенсии в нынешнем году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст (начиная с 75 лет) и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет
 "Федеральное агентство новостей".
Реальное времявчера в 13:56

Подробнее о событии

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

Вести.Ru03:52

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

RT на русскомвчера в 21:02

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Известиявчера в 19:47

Некоторым пенсионерам с 1 июля проиндексируют выплаты

РБКвчера в 14:56

Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Коммерсантъвчера в 14:48

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

РИА Новостивчера в 14:15

Стало известно, когда начнут платить надбавки пенсионерам-опекунам

Невские Новостивчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
7
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского слота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
11
Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
91
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru 01:05
214
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
211
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве

Sport.ru вчера в 10:28
Общество

Количество умерших от коронавируса в России приблизилось к 7 тысячам человек

По официальным данным оперативного штаба, за минувший день умерли 119 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали почти 7 тысяч человек.
Эхо Москвы 05:02
Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
170
Происшествия

Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
186
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
345
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
819
Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
23
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3,1K
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
235
Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
1,5K
Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
28
Религия

Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
706
Кино

Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена

NewInform вчера в 02:37
4
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
2,2K
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
520
Происшествия

В Курской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 13 июня 2020, 11:53 — REGNUM В Курской области 13 июня зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:53
333
Общество

В Кузбассе 14 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на 14 июня, за стуки медиками было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Кузбасс 01:12
312
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
1,7K
Хоккей

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Футбол

Александр Павленко: «Историю с „Лучом“ вспоминаю как что-то непонятное»

Российский футболист и тренер Александр Павленко рассказал о выступлениях за команды, которые в последние годы испытывали финансовые проблемы.
Матч ТВ 03:52
Единоборства

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
Чемпионат вчера в 23:05
Наука

Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники и треугольники

Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» разработали метод получения нанокристаллов силицида железа в форме прямоугольных и треугольных нанопластин за счет нанесения частиц золота на кремниевую подложку для выращивания кристаллов.
Полит.ру 11 июня в 05:00
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
36
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо вчера в 12:10
12
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное